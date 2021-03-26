مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

كشف شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك أن عقد المدرب مستمر مع القلعة البيضاء حتى الان بسبب عدم سداد الشرط الجزائى.





وأوضح شريف فاروق خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامى عمر ربيع ياسين أن البرتغالى باتشيكو سوف يقوم بتوكيل المحامى الخاص بيه للحصول على مستحقاته المتاخرة والتى تبلغ 600 الف يورو .





وأشار شريف فاروق أنه تم أبلاغ المدرب من قبل إدارة نادى الزمالك عقب مباراة سيراميكا فى الدورى بالاقالة وأرسال فاكس رسمى بذلك الامر وعقد جلسة مع المسئولين .



