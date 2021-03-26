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نجم يوفنتوس يلمع في أعين جوارديولا

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:02 ص
جوارديولا
جوارديولا
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد بأحد نجوم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وحسبما أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي مانشستر سيتي يستهدف الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي أدريان رابيو بناءًا على رغبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا وذلك لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن نادي مانشستر سيتي سوف يواجه صعوبة كبيرة في حسم صفقة رابيو نظرًا لتمسك نادي يوفنتوس باستمرار اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.

وانضم أدريان رابيو إلى نادي يوفنتوس قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي وشارك في 72 مباراة مع الفريق الإيطالي ويقدم مستويات رائعة تجعل الجهاز الفني لليوفي يرفض رحيله.

من ناحية أخرى يرحب يوفنتوس برحيل لاعبه الويلزي آرون رامسي والذي يعاني من الإصابات المتكررة، وهناك عروض أيضًا للثلاثي أليكس ساندرو ومريح ديميرال ودوجلاس كوستا مما يقربهم من مغادرة اليوفي قريبا.

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