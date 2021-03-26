كاملة أبو ذكري: ربنا كرمني بـمسلسل "بـ 100 وش" بعد انسحابي من "زي الشمس"





قالت المخرجة كاملة أبو ذكر، إنها اتخذت قرار الانسحاب من إخراج مسلسل "زي الشمس" بعد إخراجها 10 حلقات.





وأشارت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي" لفتت إلى أن "لوكيشن" إلى أن المسلسل من اختيارها، مضيفة: "أنا رفضت أكمل إخراج المسلسل علشان مأهزقش نفسي فعندي أقعد في البيت ولا أهزق نفسي".





وأضافت حسيت أن وجودي في المسلسل مضايق ناس فكان لازم أمشي واضطروني أمشي من العمل وربنا كرمني بمسلسل بـ100 وش".







