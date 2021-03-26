Advertisements

كاملة أبو ذكري: ربنا كرمني بـمسلسل "بـ 100 وش" بعد انسحابي من "زي الشمس"

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قالت المخرجة كاملة أبو ذكر،  إنها اتخذت قرار الانسحاب من إخراج مسلسل "زي الشمس" بعد إخراجها 10 حلقات.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي" لفتت إلى أن "لوكيشن" إلى أن المسلسل من اختيارها، مضيفة: "أنا رفضت أكمل إخراج المسلسل علشان مأهزقش نفسي فعندي أقعد في البيت ولا أهزق نفسي".

وأضافت حسيت أن وجودي في المسلسل مضايق ناس فكان لازم أمشي واضطروني أمشي من العمل وربنا كرمني بمسلسل بـ100 وش".


أخبار تهمك

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ 37 دقيقة

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الحفيظ يثير الجدل بشأن مستقبل كهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

12:18 ص

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها