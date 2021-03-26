مسؤول أمريكي: إثيوبيا رفضت دعوتنا لوقف إطلاق النار في تيجراي

نقلت قناة العربية الإخبارية، عن مسؤول أمريكي قوله إن إثيوبيا رفضت دعوة واشنطن لوقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيجراي.

إلى ذلك، قالت بعض الأطباء في منظمة أطباء بلا حدود، إنهم شاهدوا بعض الجرائم التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في أثناء دخولها إلى إقليم تيجراي.





وقال أطباء المنظمة، إنهم شاهدوا جنودا إثيوبيين يعدمون 4 مدنيين في إقليم تيجراي.





وحسب قناة الغد الفضائية، فإن أطباء المنظمة أكدوا أن الحادث المروع الذي ارتكبته القوات الإثيوبية يؤكد الحاجة لحماية المدنيين.