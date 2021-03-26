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خالد الصاوي يكشف عن تصرف غريب قام بفعله في شبابه

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان خالد الصاوي، عن تصرف غريب قام به في شبابه، قائلًا: "مشيت على سور شقة بالدور الـ 23 وأنا عندى 30 سنة".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة DMC": "كنت عاوز أحس إني بطير لأنى كنت فرحان انى خلاص قعدت في شقة بتاعتي".

وأشار إلى انه دخل في مشاجرة خلال فترة الثانوية العامة، مضيفًا: "عملت خناقة مع حد كان مسمى نفسه فتوة العجوزة، وكانت خناقة كبيرة في نادى الصيد، وقتها خلعت قبل ما البوكس يلمنا".

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