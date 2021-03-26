خالد الصاوي يكشف عن تصرف غريب قام بفعله في شبابه





كشف الفنان خالد الصاوي، عن تصرف غريب قام به في شبابه، قائلًا: "مشيت على سور شقة بالدور الـ 23 وأنا عندى 30 سنة".





وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة DMC": "كنت عاوز أحس إني بطير لأنى كنت فرحان انى خلاص قعدت في شقة بتاعتي".





وأشار إلى انه دخل في مشاجرة خلال فترة الثانوية العامة، مضيفًا: "عملت خناقة مع حد كان مسمى نفسه فتوة العجوزة، وكانت خناقة كبيرة في نادى الصيد، وقتها خلعت قبل ما البوكس يلمنا".