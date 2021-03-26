حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 26 مارس 2021.. "فاقد الشيء لا يعطيه"

يوافق اليوم 26 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 26 مارس 2021.





برج الحمل:

أقل وأتفه المشكلات تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، حاول أن تتمسّك بالواقعية والحلول الملموسة والعقل مع مُراعاة للجوانب الإنسانيّة.





برج الثور:

موقف عائلى وارد الحدوث قد يُخرجك عن شعورك،الحياة سلسلة من المشاكل تظهر ليتم حلها بالهدوء والصّبر، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء:

سارع بمدّ جسور المودّة قبل نفاد الوقت فجاذبيتك فى ذورتها اليوم وعليك إستثمارها لإصلاح علاقات مُتضررة أو بناء جديدة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان:

قم بمراجعة رُوشتّة الصيدلى للتأكد أنه الدواء الصحيح، إبتعد عن الإهمال فى مواعيد الدواء لنفسك أو لأحد أفراد أسرتك، أو اللخبطة الدوائيّة.





برج الأسد:

ابحث عن الكَيْف وليس الكَمّ، عن الجودة وليس السعر، رغبتك المُلحّة فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العذراء:

لاتقد سيارتك أو تنغمس فى مهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن قد نلت كفايتك من النوم، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجّلْ مايُمكنك تأجيله.





برج الميزان:

فاقد الشيئ لا يُعطيه، تذكر هذا المبدأ عند سعيك لخدمة الآخرين وأنت فى نفس الوقت مُهمل لواجباتك المنزليّة،التوازن إسم برجك فاسْعَ لتحقيقه.





برج العقرب:

استرجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المُستفادة من الماضى مُفيد لحل مشكلة واردة تعترضك، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس:

الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،مواجهة المشاكل حظ سيئ للآخرين لكنه تراكم للخبرات من وجهة نظرمولود القوس.





برج الجدى:

أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة، قم بتأدية عملك بنفسك، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو:

ليس كل مايلمع ذهبًا، لا تنخدع بالمظاهرأو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعر فى قرارة نفسك بالشك،إحذرعدوّك مرّة واحذر صديقك ألف مرّة.





برج الحُوت: