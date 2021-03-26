Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 26 مارس 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:01 ص
برج الحمل
برج الحمل
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الحمل اليوم 26 مارس 2021
أقل وأتفه المشكلات تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، حاول أن تتمسّك بالواقعية والحلول الملموسة والعقل مع مُراعاة للجوانب الإنسانيّة.

صفات برج الحمل:
مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.

أشهر مواليد برج الحمل: شارلي شابلن، وجيمس كلارك، وتوماس جيفرسون، ووليام ريتش، وهوديني.

أخبار تهمك

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الحفيظ يثير الجدل بشأن مستقبل كهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 23 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 25 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

12:18 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها