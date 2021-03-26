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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 26 مارس 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:02 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 26 مارس 2021
موقف عائلى وارد الحدوث قد يُخرجك عن شعورك،الحياة سلسلة من المشاكل تظهر ليتم حلها بالهدوء والصّبر، بمشيئة الله تَعَالى.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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