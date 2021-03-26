حظك اليوم.. توقعات برج الثور 26 مارس 2021

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توقعات برج الثور اليوم 26 مارس 2021

موقف عائلى وارد الحدوث قد يُخرجك عن شعورك،الحياة سلسلة من المشاكل تظهر ليتم حلها بالهدوء والصّبر، بمشيئة الله تَعَالى.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



