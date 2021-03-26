حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 26 مارس 2021

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توقعات برج الجوزاء اليوم 26 مارس 2021

سارع بمدّ جسور المودّة قبل نفاد الوقت فجاذبيتك فى ذورتها اليوم وعليك إستثمارها لإصلاح علاقات مُتضررة أو بناء جديدة، بمشيئة الله تَعَالى.





صفات برج الجوزاء:

مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف



