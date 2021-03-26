Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 26 مارس 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:03 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 26 مارس 2021
سارع بمدّ جسور المودّة قبل نفاد الوقت فجاذبيتك فى ذورتها اليوم وعليك إستثمارها لإصلاح علاقات مُتضررة أو بناء جديدة، بمشيئة الله تَعَالى.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ 34 دقيقة

عبد الحفيظ يثير الجدل بشأن مستقبل كهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 22 ساعة

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 2 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 3 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 4 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 5 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 6 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 11 مارس 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

12:18 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها