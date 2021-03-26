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حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 26 مارس 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:04 ص
برج السرطان
برج السرطان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج السرطان اليوم 26 مارس 2021
قم بمراجعة رُوشتّة الصيدلى للتأكد أنه الدواء الصحيح، إبتعد عن الإهمال فى مواعيد الدواء لنفسك أو لأحد أفراد أسرتك، أو اللخبطة الدوائيّة.

صفات برج السرطان:
مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.

أشهر مواليد برج السرطان: نيلسون مانديلا، مايك تايسون، هنري الثامن، الأميرة ديانا، وإيلسون روكفلر.

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