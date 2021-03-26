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حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 مارس 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:07 ص
برج الميزان
برج الميزان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 26 مارس 2021
فاقد الشيء لا يُعطيه، تذكر هذا المبدأ عند سعيك لخدمة الآخرين وأنت فى نفس الوقت مُهمل لواجباتك المنزليّة،التوازن إسم برجك فاسْعَ لتحقيقه.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت.

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