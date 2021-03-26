استبعاد مخرج سلسلة جون ويك من الجزء الرابع والخامس











ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن المخرج أكد على أن أحدا لم يتصل به للعودة لإخراج الفيلم في اجزائه الجديدة حين سؤل عن ما ستشهده هذه الأجزاء من أحداث.











وحتى الآن لم يستقر على القصة التي ستدور عنها اجزاء الفيلم القادمة التي يطرح اقربها في 2022.



كشف المخرج ديريك كولستاد انه قد تم استبعاده من اخراج الجزء الرابع والخامس من السلسلة الشهيرة بمخرج آخر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.