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سكارليت جوهانسن تكشف عن حقيقة صادمة تخص شخصيتها بأفلام "مارفل"
الجمعة 26/مارس/2021 - 08:10 ص
أحمد جمال أحمد
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في حوار جديد أجرته النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن، اعترفت للمرة الأولى بأنها كانت تخشى أن توافق على اداء دور نتاشا رومانوف ضمن عالم مارفل السينمائي.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي قالت به نتاشا انها كانت تتوقع تحول الأمر لكارثة وانها ستواجه العديد من الانتقادات والسخرية.
وتظهر نتاشا في الفيلم الوحيد من بطولتها المطلبة بهذه الشخصية قريبا حيث يعرض يوم 9 يوليو القادم.
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