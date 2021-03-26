سكارليت جوهانسن تكشف عن حقيقة صادمة تخص شخصيتها بأفلام "مارفل"











وتظهر نتاشا في الفيلم الوحيد من بطولتها المطلبة بهذه الشخصية قريبا حيث يعرض يوم 9 يوليو القادم.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي قالت به نتاشا انها كانت تتوقع تحول الأمر لكارثة وانها ستواجه العديد من الانتقادات والسخرية.