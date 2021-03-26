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وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-V" إلى بيروت

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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وصلت إلى مطار بيروت الدولي، مساء أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، وهي عبارة عن 50 ألف جرعة من إجمالي مليون جرعة ستصل إلى البلاد تباعا.
وقالت ممثلة شركة "فارمالاين" اللبنانية المستوردة للقاح الروسي كارول أبو كرم إنه "بالتزامن مع وصول اللقاح، تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول عليه"، لكنها أشارت إلى أن عملية التسجيل ستقتصر في الوقت الحالي على الشركات والجمعيات، لافتة إلى أن التسجيل حاليا غير متاح للأفراد.

وأوضحت أبو كرم أن "استيراد اللقاح جاء بمبادرة من القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا".

وبحسب أبو كرم فإن عملية التطعيم الأولى للقاح "سبوتنيك-V" ستتم يوم الثلاثاء المقبل لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط.

من جهتها، قالت ممثلة مجموعة "ماليا" التي تتبع لها شركة "فارمالاين" جنيفر صراف، إنه بعد وقت قصير من إطلاق المنصة الإلكترونية، تم تسجيل 600 شركة لتلقي ما يزيد على 60 ألف جرعة لقاح حتى الآن.

من الجدير ذكره، أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 بلدا حول العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار شخص. وتم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت".

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