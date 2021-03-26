أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 مارس 2021

رصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26 مارس 2021.

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.