ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة الـ200 ألف وفاة بكورونا

باتت المكسيك مساء الخميس ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطى فيها حصيلة ضحايا كوفيد-19 عتبة الـ200 ألف حالة وفاة، حسب بيانات أوردتها وزارة الصحة.





المكسيك تسجل 579 وفاة و5714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 200211 حالة.





وتخطت المكسيك هذه العتبة الرمزية على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس بعد الزيادة التي سجلتها في يناير ودفعت العديد من المستشفيات إلى حافة الانهيار.



