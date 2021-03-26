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أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 26 مارس 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:05 ص
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
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ستقرت أسعار الدواجن اليوم   الجمعة 26-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-3-2021 : 

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 

 وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل  لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

 

 

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