



رابط سريع.. نتيجة اولى ثانوي 2021 بالكود عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021





ننشر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021 حيث يبحث كثير من الطلاب عن نتيجة أولى ثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم موقع على شبكة الإنترنت من أجل الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021، وكذلك باقي نتائج الطلاب.





رابط نتيجة أولى ثانوي بالكود

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بشكل رسمي عبر موقع الوزارة التي حددته للنتيجة ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا ).





رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

يمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية في العام الدراسي (2020-2021)، متابعة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للاطلاع على جميع الخدمات ( اضغط هنـــــــــــــــــــا ).





خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب

في خطوات سهلة الصف الأول الثانوي الاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم ودرجاتهم بالتفصيل بالفصلين الدراسيين الأول والثاني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي باتباع الخطوات التالية:-





- تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة.





- اختيار أيقونة النتائج "نتائج الطلاب".





- تحديد الترم الأول المراد الاستعلام عن نتائجه (الصف الأول، الثاني)





- كتابة الرقم القومي للطالب "الرقم كامل".





- اختيار المحافظة والمنطقة التعليمية و المدرسة المقيد بها





- كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.





- الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة الفصل الدراسي الأول، الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوى.





نتيجة أولى ثانوي 2021

تظهر نتيجة طلاب أولى ثانوي يوم الاثنين، وسط تخوف كبير من جهة أولياء أمور الطلاب، نظرا لما شهده هذا الفصل الدراسي من مواجهات عديدة مع انتشار فيروس كورونا المنتشر في أنحاء دول العالم، حيث أدى الطلاب الامتحانات عبر المنصات الالكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب المرحلة.



