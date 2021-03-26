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لينك مباشر.. خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:13 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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لينك مباشر.. خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021، نستعرض لكم من خلال تقريرنا اليوم اهم التفاصيل اللازمة من اجل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من اجل تقديم الشكاوى الخاصة بمعاش تكافل وكرامة التي تم تخصيصه من اجل الاسر محدودة الدخل التي لا يوجد لديهم دخل اخر، وتجدر الاشارة الي ان الاستعلام عن طريق الموقع يتم برقم القومي الخاص بصاحب المعاش وذلك عن طريق مجموعه من الخطوات البسيطة التي سنستعرضها لكم من خلال السطور التالية لذا عليكم متابعتنا .

تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مجموعه من البرامج الاجتماعيه التي تساهم في منح دعم مادي للاسر المتضرره وذلك لاعانتهم علي احضار احتيجاتهم الاساسيه وتوفير لهم حياه كريمة حيث انه من ابرز الفئات التي يتم تقديم الدعم لها النساء الارامل والمطلقات التي يتم التكفل بالمصروفات المدرسيه لابنائهم المقيدين بمراحل التعليم المختلفه ، وتجدر الاشارة الي ان الوزارة تقدم مبلغ مادي يقدر بأربعمائة جنية فيما اكثر لكل اسره ويتم الاستعلام عن مواعيد استحقاق الدفعات الشهريه من خلال الموقع الالكتروني للوزارة كما متاح ايضا مجموعه مختلفه من الخدمات المهمه الذي يوفرها الموقع .

خطوات الاستعلام عن معاش التضامن الاجتماعي
نستعرض لكم من خلال هذه الفقرة الخطوات التي تبحثون عليها حيث تزايدت مؤشرات البحث من قبل الكثيرين عليها وتتلخص في الاتي :

- الدخول عبر موقع التضامن الاجتماعي .
- كتابة اسم المستخدم ورقم المرور .
- كتابة الرقم القومي والاسم الثلاثي .
- الضغط علي زر استعلام .
- في حالة تقديم الشكاوي يتم كتابة السبب والضغط علي تقديم الشكوي.

لينك مباشر.. خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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