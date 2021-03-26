Advertisements

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع القوي العاملة

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:16 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
Advertisements

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع القوي العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2021، تزايدت التساؤلات من قبل عمال اليوميه الذي تلقوا خلال الاشهر الماضيه منحة العماله الغير منتظمة التي اطلقتها مؤسسة الرئاسة من اجل المساهمه في توفير حياة كريمة لاسر العمال الذي تضرروا بسبب توقف اعمالهم بسبب تفاقم ازمة وباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الماضي ، الجدير بالذكر ان انطلقت هناك مجموعه من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف دفعات جديدة من منحة الرئاسة مقدمة من بعض رجال الاعمال حيث تقدر بسبعمائة جنية في الشهر ولكن لم تصدر تاكيدات من قبل الوزارة علي هذا الخبر .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
قامت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاشهر الماضيه بمنح دفعتين من منحة الغماله الغير منتطمة للعمال حيث قدرت المنحة المنصرفه حوالي الف وخمسمائة جنيه لكل دفعه تم تقسيم صرفهم علي ستة اشهر متتاليه ، وتجدر الاشارة الي ان العمال الذي قد تاخروا عن استلام الدفعات الخاصه بهم لشهر مارس قد حددت لهم الوزارة موعد ممتد لاخر يوم في الشهر الجاري حيث يمكن التعرف عن طريقه الصرف واستحقاق المبلغ والموعد المحدد لاستلامه عن طريق الدخول علي الموقع الالكتروني لموقع وزارة القوي العامله .

خطوات الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة
اتاحت وزارة القوي العامله الاستعلام لعمال اليوميه عبر موقعها الالكتروني لتوفر لهم الوقت والجهد وتحميهم من التزاحم الناتج عنه انتقال وباء كورونا حيث يتم الدخول له عن طريق الاتي:

- تسجيل الدخول عبر موقع القوي العاملة.
- الضغط علي زر الاستعلام عن منحة العمالة.
- كتابة الاسم ثلاثي والرقم القومي.
- الضغط علي زر استعلام.

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع القوي العاملة

أخبار تهمك

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ أقل من ساعتين

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتطمة بالرقم القومي اون لاين عبر موقع وزارة القوي العاملة

سجل الان.. ننشر الآن خطوات الاستعلام عن منحة العماله غير منتظمة 500ج من خلال موقع وزارة القوي العامله

بالأسماء.. الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة من خلال موقع وزارة القوى العاملة

لينك فعال.. الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمة 2021 عبر موقع القوي العامله (منحة الـ 500 جنيه)

وزارة القوى العاملة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 دفعه فبراير manpower.gov.eg

الدفعة الأخيرة.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع الوزارة الرسمي (القوى العاملة)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

07:59 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها