



خطوة بخطوة.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع القوي العاملة





منحة العمالة الغير منتظمة 2021، تزايدت التساؤلات من قبل عمال اليوميه الذي تلقوا خلال الاشهر الماضيه منحة العماله الغير منتظمة التي اطلقتها مؤسسة الرئاسة من اجل المساهمه في توفير حياة كريمة لاسر العمال الذي تضرروا بسبب توقف اعمالهم بسبب تفاقم ازمة وباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الماضي ، الجدير بالذكر ان انطلقت هناك مجموعه من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف دفعات جديدة من منحة الرئاسة مقدمة من بعض رجال الاعمال حيث تقدر بسبعمائة جنية في الشهر ولكن لم تصدر تاكيدات من قبل الوزارة علي هذا الخبر .





منحة العمالة الغير منتظمة 2021

قامت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاشهر الماضيه بمنح دفعتين من منحة الغماله الغير منتطمة للعمال حيث قدرت المنحة المنصرفه حوالي الف وخمسمائة جنيه لكل دفعه تم تقسيم صرفهم علي ستة اشهر متتاليه ، وتجدر الاشارة الي ان العمال الذي قد تاخروا عن استلام الدفعات الخاصه بهم لشهر مارس قد حددت لهم الوزارة موعد ممتد لاخر يوم في الشهر الجاري حيث يمكن التعرف عن طريقه الصرف واستحقاق المبلغ والموعد المحدد لاستلامه عن طريق الدخول علي الموقع الالكتروني لموقع وزارة القوي العامله .





خطوات الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة

اتاحت وزارة القوي العامله الاستعلام لعمال اليوميه عبر موقعها الالكتروني لتوفر لهم الوقت والجهد وتحميهم من التزاحم الناتج عنه انتقال وباء كورونا حيث يتم الدخول له عن طريق الاتي:





- تسجيل الدخول عبر موقع القوي العاملة.

- الضغط علي زر الاستعلام عن منحة العمالة.

- كتابة الاسم ثلاثي والرقم القومي.

- الضغط علي زر استعلام.



