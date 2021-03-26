استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة واخصائي مكافحة العدوى والخبير في الأمصال واللقاحات، إنه لا توجد دولة على مستوى العالم تعلن أعداد الإصابات بكورونا الحقيقية، حيث يتم إعلان الحالات التي توجهت لطلب الرعاية من المنشأت الصحية التابعة للدولة.



وكشف "محمدي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه من المتوقع أن تكون الموجة الثالثة من جائحة كورونا أقل حدة.



ونوه استشاري الباطنة واخصائي مكافحة العدوى، بأن سياسة فيروس كورونا في التحو هو زيادة الانتشار حتى يضمن بقاءه.

