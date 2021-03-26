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حقيقة مفاوضات الأهلي مع القناص

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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يرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية أشارت على رغبة الأهلي وبيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق فى التعاقد مع عمر مرموش لاعب المنتخب الأولمبي وفريق سانت باولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ولعب عمر مرموش هذا الموسم صاحب الـ22 عاما، 13 مباراة مع فريقه سانت باولي الألماني، هذا الموسم سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وكان قريب من الانضمام للمنتخب الأولمبي فى معسكر مارس الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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