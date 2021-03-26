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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 26 مارس 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أستقرت اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الجمعة 26 مارس 2021، حيث أكدت وزارة التموين أنها تقوم بضخ كميات كبيرة في الأسواق للمحافظة على استقرار الاسعار.

 

وبحسب وزارة التموين فقد  بدءت  اسعار الطماطم بالمجمعات من 2.5 للكيلو والبطاطس من 3.5 للكيلو، وكشف التقرير ان البرتقال البلدي يباع ب 5 جنيهات للكيلو ايضاً.

كما اكد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة من سوق الجملة بالعبور أن الطماطم تخرج جملة من 1 جنيه الى 1.85 جنيه والبطاطس من 1.1 جنيه الى 2.3 جنيه، والفلفل الرومي من 2 جنيه الى 5.5 جنيه للكيلو، واشار التقرير ايضا الى ان السمك البلطي يخرج لتجار التجزئة من 18 الى 22 جنيه للكيلو.

هذا وقد وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات اضافة الى الاسماك مع الالتزام بالتخفيضات المطلوبة على كل سلعة وبجودة عالية.

كما شدد المصيلحي على قيام كافة الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة وكذا مديريات التموين بعمل جولات وحملات ميدانية للرقابة على الاسواق وضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.

 

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