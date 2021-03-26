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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:30 ص
بارريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
بارريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
علي ماهر حلمي
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أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نادي بايرن ميونيخ الألماني فى مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بايرن ارينا الدولي يوم 7 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 13 أبريل.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الاسباني بينما تأهل بايرن ميونيخ أمام لاتسيو الإيطالي.

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