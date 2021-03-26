ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

يحتل نادي أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.





ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.





وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

1- أتليتكو مدريد 66 نقطة

2- برشلونة 62 نقطة

3- ريال مدريد 60 نقطة

4- إشبيلية 55 نقطة

5- ريال سوسيداد 45 نقطة

6- ريال بيتيس 45 نقطة

7- فياريال 43 نقطة

8- غرناطة 36 نقطة

9- أتليتك بلباو 35 نقطة

10- ليفانتي 35 نقطة

11- سلتا فيجو 34 نقطة

12- فالنسيا 33 نقطة

13- أوساسونا 30 نقطة

14- خيتافي 29 نقطة

15- قادش 29 نقطة

16- بلد الوليد 27 نقطة

17- إلتشي 25 نقطة

18- إيبار 23 نقطة

19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة

20- هويسكا 21 نقطة.



