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"كاف" يحدد رسميا موعد آخر مباراتين للزمالك بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
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أرسل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم خطابًا رسميًا، إلى نادي الزمالك، يفيد بتحديد موعد مباراتي مولودية الجزائر وتونغيت السنغالي في آخر جولتين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء في خطاب الكاف ان مباراة الزمالك ومولودية الجزائر يوم السبت 3 أبريل المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيكون لقاء تونغيت يوم السبت 10 من نفس الشهر، باستاد السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفارس الابيض المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين من أربع مباريات، بعدما تعادل مع المولودية سلبيًا ثم تعادل بنفس النتيجة أمام تونغيت في السنغال.

وتلقي هزيمتين أمام الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف في تونس، ثم الهزيمة بهدف نظيف في القاهرة، لتصبح مهمه أبناء ميت عقبة اشبه للمستحيل في الصعود إلى دور الثمانية.

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