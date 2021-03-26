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وكيل باتشيكو يكشف مفاجأة عن جلسة تهدئة النفوس مع ثلاثي الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:30 ص
باتشيكو
باتشيكو
محمد جمال
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كشف شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن كواليس الجلسة التي عقدها مع ثلاثي الحراس جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد.

وأكد فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار :"باتشيكو قام بجمع الحراس الثلاثة وطالبهم بنسيان أي خلافات وقال لهم بأن أي حارس عليه تقبل فكرة الجلوس على دكة البدلاء".

وشدد عليهم بأنه يطبق العدل فقط بين الحراس الثلاثة في الفريق وما يهمه هو المكسب بغض النظر عن أي شيء آخر.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تكون العلاقة متوترة بينهم بهذا الشكل ولن يكون الأمر في صالح الفريق من الأساس.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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