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آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:42 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
ريهام عبد المحسن
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أعرب البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة الإسباني السابق عن تفاؤله بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني بعد أن كان التشاؤم يسيطر عليه في الآونة الأخيرة.

وألمح ريفالدو أن ميسي سيستمر في برشلونة وسيوقع على عقد جديد مع إدارة البرسا من أجل تجديد إقامته في النادي حتى بعد يونيو المقبل.

وقال ريفالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية :"أعتقد أن ميسي سيصل إلى اتفاق مع الإدارة الجديدة لتجديد العقد وسيبقى في برشلونة لسنوات أخرى قادمة".

وأضاف:"يمكنك رؤية الثقة التي تواجدت في ميسي منذ نجاح لابورتا في الانتخابات، هناك علاقة عظيمة بينهما، كل ما حدث مؤخرًا في النادي يزيد فرص استمرار ليونيل في النادي".

وفي الجهة المقابلة استبعد ريفالدو فكرة عودة مواطنه نيمار دا سيلفا للبرسا، حيث علق قائلاً :" كل شيء وارد الحدوث في كرة القدم ولكن باريس سان جيرمان يستثمر بقوة من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

واختتم ريفالدو تصريحاته قائلاً:"لذلك أرى أن فرص عودة نيمار لبرشلونة تبخرت".

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