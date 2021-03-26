الطالع الفلكي الجُمعَه 26/3/2021..قِرْشَكْ الأبْيَضْ!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 17 برمهات قبطى ، 26 آذار رُومى ، 13 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - عَمَلْتِيلى السبُوتّ لايت ياختِى، أهى جت على دماغنا. (عادل إمام من فيلم عصابة حمادة وتوتو-1982)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى الحَمَل إقتران الزّهرة فى الحَمَلْ - غربيّاً - تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران ، يكون هذا الإقتران بين الشمس والزهرة بمشيئة الله تَعَالى فى أدق درجاته فى تمام الثامنة و57 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا تجد مُتعتك وفرحتك من خلال المُتع الحسيّة/الزّهرة،التسوّق والتحمّل بما تسمح به ميزانيتك/الزّهرة هى تحقيق للأنا/الشمس والشعوربالحيويّة والشباب ، شراء الملابس والإكسسوارات والعطور والمجوهرات وقطع الديكور الفنيّة ، الرقص والمُوسيقى وسائل مُتعة/الزهرة تُثبت من خلالها لنفسك/الشمس أنك الأجمل والأصغر، أفلام الأكشن ليس لها الأفضليّة مع هذا الإتصال لكن أفلام الفكاهة والمُوسيقى.





من وجهة نظرسلبيّة فهذا الإتصال (قد) يدفعك للدخول فى مزادات لشراء غرض غير ذى قيمة بشكل هيستيرى فامتلاكك للغرض/الزهرة يعنى إثباتك لذاتك/ الشمس وتفوقك على مُنافسيك لكن بعد خسارتك أموالاً فى مُقابل غرض تافه كنموذج عمرالشريف بفيلم سيدة القصر ولبلبة بفيلم عصابة حمادة وتُوتُو ، إنفاقك لثروة طائلة لتفوز بنظرة الغيرة والحسد من زميل أو جار لايُساوى وقوعك فى ضائقة ماليّة ،هذا الإقتران ينصحك بوضع قروشك فى أغراض قيّمة كالذهب والأسهم و الودائع البنكيّة و أن تبتعد عن الأغراض سريعة التقادم باهظة الثمن خالية القيمة كالأجهزة الحديثة والملابس غير الضروريّة وقطع الديكورالسخيفة التى لا تستطيع إعادة بيعها عند حاجتك للمال ، إتصال اليوم الفلكى يُذكّرك بالحكمة أن توفّر قرشك الأبيض لليوم الأسمر ، لتكون كل أيّامك بيضاء ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد الفنّانة مُنى جبر فكل عام وهى بألف خير، إحتفالاً بفنانة من الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُساوية لإسم مُنى محمّد عبد الفتاح جبر، مع التنبيه أنها لا تعبّرعن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(أكثرمن لسان/لغات مختلفة)،(طارد الشياطين)،(مناعة من التسمم)، (تطهيرعظيم/تنقية كبيرة)،(تعويذة شديدة القوّة)، (ذاكرة فوتوغرافية)، (شخص محظوظ)،(طائرالطنان أخضر زُمرّدى)،(تماسيح خضراء)،(القمربدرٌ مُكتَمِلْ)، (لغة الضوء)،(ضوء مُشعّ للغاية)،(فُقد ثمّ عُثِرَ عليه)، (شقراء بدون صبغات).





*اليوم أيضاً ذكرى ميلاد الفنّانَة الرّاحلة هالة فؤاد رَحْمَهَا الله فلا تَبْخَلْ عليها بِالفَاتِحَة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مُشترواتك فى جولة التسوّق المسائيّة ناجحة بمشيئة الله تَعَالى فأنت ناصح وتعرف أين ومتى تنفق القرش، لاتلعب لعبة المُقارنة بين الحبيبة وغيرها.





برج الثور: طاقة مُرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً دون داعٍ لمُشاكسة الزوج/ة ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.





برج الجوزاء: طلباتك الكثيرة تعكس رغبتك أن يهتم الآخرون بك ،أسلوبك مُنفر قد يُظهرك بشكل الأنانى محور الكون فللآخرين إحتياجاتهم أيضاً.





برج السّرطان: إبتعادك عن مواقع الشّبهات والمشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الأسد: أموالك التى حصدتها بشق الأنفس معرّضة للتبذير بكل سفه على سلع غير ضروريّة، لاتشتَرِ مالا تحتاجه، أو تصدّق بأموالك على الفقراء.





برج العذراء: إحترس من تشويش العاطفة لذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.





برج الميزان: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، رُبّما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج القوس: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُقتضباً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الجدى: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الدّلو: مساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة فاحرص على توظيفها بالمكان الصحيح، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.

برج الحوت: صيانة وتجديد لأثاث ومفروشات منزلك ولو بإعادة ترتيب أماكنها فقط والهدف الأساسى هو تحسين حالتك الذّهنيّة وتزيين بيتك.



