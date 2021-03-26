زي النهاردة بتاريخ 26-3-2021

أحداث

1091 - سقوط مدينة قرطبة الأندلسية بيد دولة المرابطين.

1804 - وصول الوالي العثماني الثالث لمصر خورشيد باشا وذلك بعد جلاء الحملة الفرنسية عنها.

1872 - زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر في أوينز فالي في كاليفورنيا.

1931 - توقيع معاهدة تعاون بين العراق والأردن.

1945 - قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفورت الألمانية وذلك قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية.

1952 - الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية وينفونهم إلى جنوبي تونس.

1953 - العالم الأمريكي يوناس سولك يكتشف مصلًا ضد شلل الأطفال.

1954 - الإعلان عن حل مجلس الثورة العسكري في مصر، لكن تم الرجوع عن ذلك.

1971 - استقلال بنغلاديش عن باكستان.

1979 - التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في واشنطن العاصمة وذلك تحت إشراف الولايات المتحدة.

1993 - المتأسلمون في الجزائر يغتالون الكاتب والشاعر الطاهر جعوت.

1994 - الكويت تمنع المنقبات من قيادة السيارات.

2007 - إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر وذلك لإدخال تعديلات شملت حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب.

2010 - المفوضة العليا للانتخابات في العراق تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 مارس، وكانت النتيجة حصول القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي على 91 مقعدًا، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي على 89 مقعدًا، والائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدًا، والتحالف الكردستاني على 43 مقعدًا، ورئيس الوزراء نوري المالكي يعلن أن النتائج التي أعلنت ليست نهائية ويدعو إلى إعادة الفرز يدويًا وبطريقة أكثر شفافية.

2015 - بدء التدخل العسكري في اليمن بقيادة السعودية.

2016 - حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ عملها في تونس العاصمة برئاسة فايز السراج.

2017 - كاري لام تفوز في انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ 2017 وبذلك تصبح أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.





مواليد

1031 - مالكوم الثالث، ملك اسكتلندا.

1868 - الملك فؤاد الأول، ملك مصر.

1874 - روبرت فروست، شاعر إنجليزي.

1875 - إي سنغ مان، رئيس كوريا الجنوبية.

1913 - بول إيردوس، عالم رياضيات هنغاري.

1916 -

صبري عياد، ممثل ومخرج ليبي.

كريستيان أنفينسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

1921 - عبد السلام عارف، رئيس العراق.

1938 - أنطوني ليجت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.

1940 - نانسي بيلوسي، سياسية أمريكية.

1944 - ديانا روس، مغنية أمريكية.

1949 - باتريك زوسكيند، روائي ألماني.

1951 - كارل ويمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.

1954 - كازهيكو إينوي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1958 - هالة فؤاد، ممثلة مصرية.

1967 - عبير الجندي، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.

1973 - تي آر نايت، ممثل أمريكي.

1976 -

إيمي سمارت، ممثلة أمريكية.

أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي.

1977 - كيفن ديفيز، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1979 - بيير وومي، لاعب كرة قدم كاميروني.

1982 - ميكل أرتيتا، لاعب كرة قدم إسباني.

1983 - عبيد منور، لاعب كرة قدم كويتي.

1985 - كيرا نايتلي، ممثلة إنجليزية.

1990 - شيومين، مغني كوري.





وفيات

922 - منصور الحلاج، صوفي فارسي.

1827 - لودفيج فان بيتهوفن، موسيقار ألماني.

1888 - برغش بن سعيد، سلطان زنجبار.

1892 - والت ويتمان، شاعر أمريكي.

1902 - سيسل رودس، مستكشف إنجليزي.

1923 - سارة برنار، ممثلة فرنسية.

1926 - قسطنطين فيرينباخ، مستشار ألمانيا.

1945 - ديفيد لويد جورج، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1956 - عباس المصفي، صحفي وشاعر لبناني - مصري.

1965 - فريد طليع، طبيب وعسكري لبناني.

1966 - محمد القصبجي، موسيقار مصري.

1979 - جين ستافورد، روائية وكاتبة قصص قصيرة من الولايات المتحدة.

1982 - سلطان الأطرش، قائد وطني ومجاهد سوري ضد الانتداب الفرنسي على سوريا.

1984 - أحمد سيكو توري، رئيس غينيا.

1994 - وداد حمدي، ممثلة مصرية.

2002 - إلين أندرسون، إحاثية أمريكية.

2005 - جيمس كالاهان، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

2009 - شوقي شامخ، ممثل مصري.

2010 - الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار.





أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في بنغلاديش.