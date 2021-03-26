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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 26-3-2021، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل والرياح نشطة على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطارا خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

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