هآرتس: نتيناهو رفض طلبا أردنيا لتوفير إمدادات للمياه

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني بشأن إمدادات المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة المياه التي يعاني منها الأردن.





وذكرت الصحيفة أن نتنياهو امتنع عن الاستجابة للطلب الأردني، رغم توصية مختصين في سلطة المياه الإسرائيلية والجهاز الأمني بإعطاء رد إيجابي، مشيرة إلى أن رد نتنياهو هذا، يعكس عمق الأزمة بين البلدين، والتي تبدو أيضا أنها تنعكس كخلاف شخصي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



