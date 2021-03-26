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تعرف على ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهات الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:01 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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حقق منتخب مصر الأول الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية العام المقبل بعد التعادل أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بهدف لكل منهما.

وسجل للمنتخب الوطني الأول اللاعب محمد مجدي أفشة من تسديدة رائعة بينما تعادل المنتخب الكيني بهدف فى الشوط الثاني ليصعد كل من منتخب مصر وجزر القمر عن المجموعة إلي كأس الأمم الإفريقية.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهات الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية

مصر 9 نقاط
جزر القمر 9 نقاط
كينيا 4 نقاط
توجو نقتطين

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين المقبل، فى لقاء سيقام فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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