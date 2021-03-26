Advertisements

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:09 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
Advertisements
أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول الإنجليزي فى مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نادي ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 6 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم 14 أبريل.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان ليفربول قد تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج الألماني بينما تأهل ريال مدريد أمام أتلانتا الإيطالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة قوية

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 17 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 5 ساعات

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع القناص

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

09:42 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها