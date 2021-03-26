Advertisements

البورصة اليابانية تغلق تعاملات اليوم على تراجعات

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements

 أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الجمعة، فيما قاد سهم سوفت بنك المكاسب على المؤشر نيكي، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المتراجعة بعد انخفاضها الحاد هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر  نيكي 1.56 بالمئة ليغلق عند 29176.70 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46 بالمئة إلى 1984.16 نقطة.

وفي الأسبوع، نزل نيكي اثنين بالمئة وتراجع توبكس 1.4 بالمئة.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الإستراتيجيين لدى مونيكس سيكيوريتيز "هذا رد فعل على الانخفاض الحاد هذا الأسبوع.

"المستثمرون يبيعون الأسهم لإعادة موازنة محافظهم مع اقتراب نهاية السنة المالية بنهاية مارس آذار ويضغط ذلك على المؤشرات".

وتلقت المعنويات الدعم، إذ أغلقت وول ستريت مرتفعة يوم الخميس بفضل تجدد التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد بعد أن تعهد الرئيس جو بايدن بمضاعفة خطة إدارته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وارتفع سهم سوفت بنك ذو الثقل على نيكي 1.8 بالمئة، في أكبر مساهمة على المؤشر، وتلاه سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق والذي قفز 4.65 بالمئة.

وصعد سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس 0.88 بالمئة وساهم أيضا في رفع المؤشر نيكي.

وكان سهما تويوتا موتور وسوني أكبر مساهمين في توبكس إذ ارتفعا 2.4 بالمئة و1.96 بالمئة على الترتيب.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما قاد قطاع النقل المكاسب.

وتقدم 195 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 25.

 

أخبار تهمك

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع القناص

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 17 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

09:42 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها