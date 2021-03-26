Advertisements

برلمانية روسية تعلق على تصريح ماكرون حول "نوع جديد من الحرب العالمية"

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قالت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا، إن الحديث عن حرب عالمية من "نوع جديد"، يمثل على الأغلب، فضحا ذاتيا لمشكلة قديمة مغلفة بشكل جديد.
وذكرت البرلمانية، أن "النازية" فيما يتعلق باللقاحات، هي على ما يبدو، مرض جديد أصاب السياسيين الأوروبيين، وهي هوس منحرف جديد في وعيهم السياسي.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الدوما، أن ذلك يهدد حياة الأوروبيين أنفسهم.

وأضافت ياروفايا: "لقد فقد السياسيون الأوروبيون، والأمريكيون منذ فترة طويلة، صفات الخير والإحسان. لذلك يبقى منطق مناقشاتهم وأحكامهم، غريب بالنسبة للمجتمع الذي يجب أن تكون فيه القيمة الرئيسية فيه- حياة البشر، والمثل الأعلى - الإنسانية والتعاون لصالح حياة الناس".

وشددت على أن روسيا، كانت تعرض دائما التعاون من أجل الخير والفائدة لحياة الناس. ونوهت بأنه تم في روسيا تصميم، 3 لقاحات فعالة وآمنة ضد كوفيد، وهي تعتبر "بمثابة مساهمة روسيا الإنسانية والخيرية في إنقاذ ورفاهية شعوب أوروبا وجميع البلدان".

وقالت: "عبثية وخطورة التصريحات العدوانية من قبل بعض السياسيين فيما يتعلق بالإنجازات الإنسانية لروسيا، ليس فقط تزيد من معاناة الأوروبيين من الإغلاق إلى أجل غير مسمى، بل وتحرمهم من حق الوصول المجاني إلى الرعاية الطبية".

وشددت على أن محاولات تسييس اللقاحات والأدوية، تبدو بشكل مسبق كطريق مسدود وخطير

أخبار تهمك

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع القناص

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

السفير الأوكرانى يطالب ألمانيا بإيقاف "بوتين" عند حده

اليوم الـ 30 من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1440هـ

روسيا تجري أكثر من 30.6 مليون اختبار لفيروس كورونا

روسيا تسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

موعد إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس كورونا

روسيا تسجل 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

09:42 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها