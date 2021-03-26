الزمالك يقدم عرضا جديدا لـ"بن شرقي" من أجل التجديد

يواصل مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع لاعب الفريق أشرف بن شرقي من أجل بحث إمكانية تجديد عقد النجم المغربي مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.





وقدم مسئولو الزمالك عرضا لأشرف بن شرقي سيحصل فيه على نفس قيمة عقده الحالية من أجل التجديد للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.





ويطمح مجلس إدارة الزمالك في موافقة بن شرقي في الحصول على مليون و400 ألف دولار في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده مع النادي الأبيض لمدة 3 سنوات.





يذكر أن بن شرقي يشارك بشكل أساسي مع الزمالك ويعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.



