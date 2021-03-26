هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من كواليس "حلوة الدنيا سكر" برفقة أحمد حاتم

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة لها برفقة الفنان أحمد حاتم .









وظهرت هنا الزاهد وأحمد حاتم من كواليس تصوير مسلسل حلوة الدنيا سكر حيث يشارك أحمد حاتم في قصة "لو كنت يوم انساك " بالمسلسل وعلقت عنا الزاهد قائلة "واخيرا يوم السبت في قصة خاصة لقلبي في مسلسل حلوة الدنيا سكر" .









كما تشارك هنا الزاهد فى مسلسل النمر مع الفنان محمد عادل إمام وتأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل .



