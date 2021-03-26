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هنا الزاهد تنشر صورة جديدة من كواليس "حلوة الدنيا سكر" برفقة أحمد حاتم

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة لها برفقة الفنان أحمد حاتم .


وظهرت هنا الزاهد وأحمد حاتم من كواليس تصوير مسلسل حلوة الدنيا سكر حيث يشارك أحمد حاتم في قصة "لو كنت يوم انساك " بالمسلسل  وعلقت عنا الزاهد قائلة "واخيرا يوم السبت في قصة خاصة لقلبي في مسلسل حلوة الدنيا سكر" .


كما تشارك هنا الزاهد فى مسلسل النمر مع الفنان محمد عادل إمام وتأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل .

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