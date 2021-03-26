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"ابن امبارح فرحة بكرة".. بسمه وهبة تعلن عن موعد زفاف نجلها

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
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استرجعت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ذكرياتها مع نجلها عبد الرحمن قبل حفل زفافه.


ونشرت بسمة وهبة صورة لنجلها عبد الرحمن من طفولته وعلقت قائلة: "‬‏‪مين يصدق ان ابن امبارح القمر ده فرحه بكره.. يا رب وفق عبد الرحمن ابن بسمه واسعده وعقبال اولادكم.



يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.



وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء"


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