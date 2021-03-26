ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

يحتل نادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، و15 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.





بينما يتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الخامس.





وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:





1- مانشستر سيتي 71 نقطة

2- مانشستر يونايتد 57 نقطة

3 – ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- وست هام 49 نقطة

6 – توتنهام 48 نقطة

7- ليفربول 46 نقطة

8 – إيفرتون 46 نقطة

9- أرسنال 42 نقطة

10 – أستون فيلا 41 نقطة

11- ليدز يونايتد 39 نقطة

12- كريستال بالاس 37 نقطة

13- وولفرهامبتون 35 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15 – بيرنلي 33 نقطة

16-برايتون أند هوف ألبيون 32 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد 28 نقطة

18 – فولهام 26 نقطة

19 – وست بروميتش 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة.



