Advertisements

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26 مارس 2021.

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.69 جنيه للشراء.
 15.79 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

الزمالك يقدم عرضا جديدا لـ"بن شرقي" من أجل التجديد

منذ ساعة

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 18 ساعة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ نصف ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

تركيا تستغل حادثة جنوح سفينة في قناة السويس لتستعطف مصر

منذ 39 دقيقة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 6 ساعات

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها