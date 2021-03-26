



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26 مارس 2021.





سعر الدولار اليوم الجمعة 26 -3-2021





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.68 جنيه للشراء. 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.67 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.69 جنيه للشراء. 15.79 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.67 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.69 جنيه للشراء. 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.69 جنيه للشراء. 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء. 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.69 جنيه للشراء. 15.79 جنيه للبيع.



