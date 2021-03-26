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أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل فى مصر 872.32 جنيه وعالميا 55.54 دولار

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل فى مصر 799.63 جنيه وعالميا 50.92 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل فى مصر 763.28 جنيه وعالميا 48.60 دولار

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل فى مصر 654.24 جنيه وعالميا 41.66 دولار

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل فى مصر 508.85 جنيه وعالميا 32.40 دولار

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل فى مصر 436.16 جنيه وعالميا 27.77 دولار

سعر جرام الذهب عيار 10 يسجل فى مصر 363.47 جنيه وعالميا 23.14 دولار

سعر الجنية الذهب يسجل فى مصر 6,106.23 جنيه وعالميا 388.81 دولار

سعر الأونصة الذهب عيار 24 تسجل فى مصر 27,132.15 جنيه وعالميا 1,727.61 دولار

سعر السبيكة الذهب تسجل فى مصر 87,231.90 جنيه وعالميا 5,554.40 $

سعر الكيلو الذهب عيار 24 يسجل فى مصر 872,318.99 جنيه وعالميا 55,544.03 $

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