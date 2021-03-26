الأرصاد: أمطار بالوجه البحري اليوم وطقس بارد ليلا

قالت هيئة الأرصاد الجوية إصاد الجنه يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل والرياح نشطة على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.





أمطار خفيفة ورياح

وتشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء.





درجات الحرارة اليوم