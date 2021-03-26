وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في ثاني المواجهات التي يخوضها الأبيض تحت قيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو.





وقال شريف فاروق كيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك إن إدارة الأبيض وضعت المدرب أمام خيارين في ميركاتو الشتاء.





وأوضح فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الإدارة وضعت الإدارة بين خيار التعاقد مع سيف الجزيري وهو غير مقيد في إفريقيا أو عدم ضم أي مهاجم آخر مكانه.





وأشار إلى أنهم أبلغوه بأن اللاعب سيتم قيده بداية من دور المجموعات الإفريقي.



