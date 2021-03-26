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حقيقة وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، حقيقمة الصور المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وأن الصور المتداولة مزيفة، مُوضحةً أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها، وأن كل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تمامًا عن الأهرامات، ولا يمثل أي خطورة عليها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصور.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.
حقيقة وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار
حقيقة وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار

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