الإنتر يتصدر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد مرور 28 جولة، ومتبقي 10 مباريات على النهاية، وله مباراة مؤجلة أمام ساسولو في الجولة 28 من الكالتشيو.





وسيواجه النيراتزوري في الجولة الـ 29 بولونيا، في ملعب الأخير، يوم السبت الموافق 3 أبريل، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر.





وهناك مباراتين مؤجلتين وهما، يوفنتوس ضد نابولي من الجولة الثالثة، ومباراة لاتسيو ضد تورينو، من الجولة الخامسة والعشرين.





ويكشف لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الكالتشيو، وجاء على النحو التالي:





المركز الأول: إنتر ميلان، 65 نقطة.

المركز الثاني: ميلان، 59 نقطة.

المركز الثالث: أتلانتا، 55 نقطة.

المركز الرابع: يوفنتوس، 55 نقطة.

المركز الخامس: نابولي، 53 نقطة.

المركز السادس: روما، 50 نقطة.

المركز السابع: لاتسيو، 49 نقطة.

المركز الثامن: ساسولو، 39 نقطة.

المركز التاسع: هيلاس فيرونا، 38 نقطة.

المركز العاشر: سامبدوريا، 35 نقطة.

المركز الحادي عشر: بولونيا، 34 نقطة.

المركز الثاني عشر: اودينيزي، 33 نقطة.

المركز الثالث عشر: جنوي، 31 نقطة.

المركز الرابع عشر: فيورنتينا، 29 نقطة.

المركز الخامس عشر: سيبيزيا، 29 نقطة.

المركز السادس عشر: بينيفينتو، 29 نقطة.

المركز السابع عشر: تورينو، 23 نقطة.

المركز الثامن عشر: كالياري، 22 نقطة.

المركز التاسع عشر: بارما، 19 نقطة.

المركز العشرين: كوروتوني، 15 نقطة.



