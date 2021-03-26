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الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الموجه الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
 
وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين يتوخي الحذر واختيار نوعية الملابس وعدم ارتداء الملابس الصيفية خاصة وأن الأجواء باردة ليلا على كافة الأنحاء، ونظرا لأننا في بدايات فصل الربيع المعروف عن سماته التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين، بمتابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة يوميًا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء 30 مارس 2021، كما يلى: 
 
الجمعة 26 مارس: 
 
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
 
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.
 
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد 
 
 السبت 27 مارس:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري. 
 
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
الأحد 28 مارس: 
- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .
 
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. 
 
 الاثنين 29 مارس: 
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري. 
 
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
الثلاثاء 30 مارس:
- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري. 
 
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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