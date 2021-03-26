فريق العمران يتوج بلقب بطولة المملكة للشباب لكرة اليد





توج فريق العمران بدرع بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب، بعد فوزه أمس الخميس على السلام في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة (20-15) وذلك على صالة نادي أحد بالمدينة المنورة.

وحل السلام ثانياً والابتسام ثالثاً بفوزه على العدالة بنتيجة (27-32) في مباراة تحديد المركزين الثالث الرابع التي أقيمت على نفس الصالة .