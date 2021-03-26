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فريق العمران يتوج بلقب بطولة المملكة للشباب لكرة اليد

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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توج فريق العمران بدرع بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب، بعد فوزه أمس الخميس على السلام في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة (20-15) وذلك على صالة نادي أحد بالمدينة المنورة.
وحل السلام ثانياً والابتسام ثالثاً بفوزه على العدالة بنتيجة (27-32) في مباراة تحديد المركزين الثالث الرابع التي أقيمت على نفس الصالة .
يذكر أن ناديي العمران والسلام تأهلا إلى الدوري الممتاز للشباب بداية من الموسم المقبل بعد وصولهما للمباراة النهائية .

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