التضامن: تخفيضات 30% على منتجات معرض "ديارنا" بأسيوط (فيديو)

قال الدكتور عادل البكساوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن معرض الأسر المنتجة الذي جرى افتتاحه في محافظة أسيوط بالأمس الخميس، هو معرض خاص بالأسر المنتجة التابعة للجمعيات بأسيوط وجمعية الأسر المنتجة المشاركين في مديرية التضامن.



وأضاف البكساوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "هذا المعرض صغير، ومنتجاته حرفية ويدوية وتراثية تعبر عن التراث المصري، لكن هناك معرض آخر أكبر وهو ديارنا، ويخص جمعيات التعاون الانتاجي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بواقع 7 جمعيات من دمياط، إلى جانب صغار منتجي الأثاث من مدينة الأثاث الجديدة بدمياط وصغار المنتجين".



وتابع مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: "أنها جرى تنظيم معرض ديارنا في مكان مفتوح وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات، وذلك في 2300 متر، واشترك فيه 50 عارض للأثاث من مدينة الأثاث بدمياط، بأسعار مناسبة، وتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%".



وأردف الدكتور عادل البكساوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: "نتحمل تكلفة أماكن العرض والإيجار والدعاية وتقسيم المعرض من الداخل، وكل شهر ننظم معرضًا، ونظمنا نفس هذا المعرض منذ شهرين في المنيا، ثم محافظة القاهرة وتحديدا بالقاهرة الجديدة، ونعمل على محورين، الاول حرفي للصناعات اليدوية بأعداد كبيرة وهائلة من العارضين، إلى منتجات الأثاث الخاصة بدمياط، التي تنتجها الجمعيات التعاونية الإنتاجية الخاصة بالوزارة، ونروج ونسوق لمنتجات صغار المنتجين".

