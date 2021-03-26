الدولار يسجل اعلي مستوياته في عدة شهور

سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة .

وتعافى اليورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشركات الألمانية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي

وتعافى اليورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشركات الألمانية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي .